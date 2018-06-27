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Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kurul, Toyota Motor Corporation ve Conversions and Accessories Holding Company Limited arasında Toyota ve Lexus markalı araçlar için aksesuar geliştirme, üretme, montaj ve tedariki amacıyla ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi

Rekabet Kurulunca, Toyota Motor Corporation ve Conversions and Accessories Holding Company Limited arasında Toyota ve Lexus markalı araçlar için aksesuar geliştirme, üretme, montaj ve tedariki amacıyla bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Yapısan Elektrik Üretim AŞ tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ tarafından Baracuda Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin devralınması işlemine izin veren Kurul, Toyota Motor Corporation ve Conversions and Accessories Holding Company Limited arasında Toyota ve Lexus markalı araçlar için aksesuar geliştirme, üretme, montaj ve tedariki amacıyla ortak girişim şirketi kurulması işlemini onayladı.

SA-BA Endüstriyel Ürünler İmalat ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin VarrocCorp Holding B.V. tarafından devralınması işlemini uygun bulan Kurul, UBM ICC Fuarcılık ve Organizasyon Ticaret AŞ, UBM İstanbul Fuarcılık ve Gösteri Hizmetleri AŞ ve UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün, şirketlerin çoğunluk hissedarı UBM Plc tarafından devralınması işlemine de izin verdi.

Öte yandan Kurul, MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ ile yetkili servisleri arasında imzalanması planlanan "Yedek Parça Dağıtım ve Yetkili Servis Sözleşmesi"nin Dacia markasının yedek parça ve bakım onarım hizmetlerinin nicel dağıtım sistemi esaslarına göre yürütülmesine ilişkin hükümlerinin Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan grup muafiyetinden yararlanamayacağını kararlaştırdı.

İlgili koşulların tümünü karşılamaması nedeniyle sözleşmeye bireysel muafiyet de tanınamayacağına işaret eden Kurul, sözleşmenin yedek parça ve bakım onarım hizmetlerinin nicel dağıtım sistemi esaslarına göre yürütülmesine ilişkin hükümlerinin Dacia markasını kapsamaması koşuluyla grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi.

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