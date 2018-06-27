Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, Toyota Motor Corporation ve Conversions and Accessories Holding Company Limited arasında Toyota ve Lexus markalı araçlar için aksesuar geliştirme, üretme, montaj ve tedariki amacıyla bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Yapısan Elektrik Üretim AŞ tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ tarafından Baracuda Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin devralınması işlemine izin veren Kurul, Toyota Motor Corporation ve Conversions and Accessories Holding Company Limited arasında Toyota ve Lexus markalı araçlar için aksesuar geliştirme, üretme, montaj ve tedariki amacıyla ortak girişim şirketi kurulması işlemini onayladı.

SA-BA Endüstriyel Ürünler İmalat ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin VarrocCorp Holding B.V. tarafından devralınması işlemini uygun bulan Kurul, UBM ICC Fuarcılık ve Organizasyon Ticaret AŞ, UBM İstanbul Fuarcılık ve Gösteri Hizmetleri AŞ ve UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün, şirketlerin çoğunluk hissedarı UBM Plc tarafından devralınması işlemine de izin verdi.