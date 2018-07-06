Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmeye işletme süresi (25 yıl) boyunca bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, GlobalLogic Holdings Limited üzerinde Partners Group AG ve Canadian Pension Plan Investment Board tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından internet sitesinde "Sertifikalı Firma Başarı Performans Değerlendirmesi" listesinin paylaşılmasına yönelik uygulamaya menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik imzalanan sözleşmeye 25 yıllık işletme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.