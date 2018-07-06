FİNANS

Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Kurul, inşaat alanında faaliyet gösteren Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon şirketleri arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik imzalanan sözleşmeye işletme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi

Rekabet Kurulu, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmeye işletme süresi (25 yıl) boyunca bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, GlobalLogic Holdings Limited üzerinde Partners Group AG ve Canadian Pension Plan Investment Board tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından internet sitesinde "Sertifikalı Firma Başarı Performans Değerlendirmesi" listesinin paylaşılmasına yönelik uygulamaya menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına yönelik imzalanan sözleşmeye 25 yıllık işletme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

Kurul, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ve Daimler AG tarafından beş iş kolundaki (otomobil paylaşım hizmetleri, yolculuk paylaşım hizmetleri, park hizmetleri, şarj hizmetleri ve talep üzerine verilen diğer mobilite hizmetleri) hizmetlerin bir araya getirilerek, beş ortak girişim ve ilgili markaları yönetmek, lisanslama faaliyetlerini yürütmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemini onayladı.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin mülkiyetinde olan Gebze Center Alışveriş Merkezi, otel binası ve ticari alandan oluşan yapı topluluğu ve menkullerin Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Trenkwalder Eurasia&Middle East Holding GmbH tarafından kontrol edilen TRY Grup Yönetim Hizmetleri AŞ ve iştiraklerinin hisselerinin tamamının Ahmet Nurdağ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı hükme bağlandı.

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttıTHY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı
Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partnerTanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz İnşaat CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ Rekabet Kurulu sözleşme

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı

THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.