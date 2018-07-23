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Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında bir ortak girişim şirketi kurulmasına onay verildi - DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı

Rekabet Kurulunca, Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında ortak bir girişim şirketi kurulmasına onay verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Simtec Sistem Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin çağrı merkezi iş biriminin Atos Müşteri Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. AŞ'nin belli oranda payının Venture Capital Bank BSC ve First Energy Bank BSC'nin ortak girişimi olan Pasta World Limited tarafından devralınması işlemine izin veren Kurul, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemini onayladı.

Kurul tarafından, Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında bir ortak girişim şirketi kurulması, Pronet Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin hisselerinin Securitas Seguridad Holding SL tarafından devralınması ve Mövenpick Hotels&Resorts Management AG'nin tek kontrolünün Accor SA tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

Investment Corporation of Dubai'nin, Inchcape Shipping Services Holdings Limited Şirketinden navlun sevkiyatı çözümleri ve yan hizmetler sunan işletmelerinin varlıklarını, çalışanlarını, sözleşmelerini ve hisselerini kapsayan entegre bir işi devralması işlemine onay veren Kurul, AmTrust Financial Services Inc.'nin ortak kontrolünün Evergreen Parent LP vasıtasıyla Stone Point Capital LLC ile Barry Zyskind, George Karfunkel ve Leah Karfunkel tarafından dolaylı devralınmasını uygun buldu.

Kurul, Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Marcegaglia Specialties S.p.A. tarafından devralınması işlemini onaylarken, Dj Cool Klima ve Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret AŞ hisselerinin Safkar Ege Soğutmacılık Klima, Soğuk Hava Tesisleri, İhracat, İthalat San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması ve Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin belli oranının Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj AŞ tarafından Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'ye devredilmesi işlemlerinin izne tabi olmadığına karar verdi.

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