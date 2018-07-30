Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunun posta-kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 32 firma hakkında yürüttüğü soruşturmaya 3 teşebbüs daha eklendi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, posta/kargo taşımacılığı pazarında müşteri paylaşımı yoluyla ilgili kanun maddesinin ihlal edilip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 32 firma hakkında soruşturma açılmıştı.

Kurul, 5 Temmuz'daki toplantısında soruşturmaya Ekol Lojistik AŞ, Öykü Lojistik AŞ ve DHL Lojistik Hizmetleri AŞ firmalarını da ekleme kararı aldı.

