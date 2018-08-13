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Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Kurul, Türkiye Garanti Bankasının Burgan Bank, TEB ve Türkiye Finans Katılım Bankası ile imzaladığı Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi

Rekabet Kurulu tarafından, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin Burgan Bank AŞ, Türkiye Ekonomi Bankası AŞ (TEB) ve Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ ile imzaladığı Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı sözleşmelerine bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulan kararlara göre, Frutarom Industries Ltd'nin tek kontrolünün International Flavors&Fragrances Inc. tarafından ve Financiere Efel SAS'nin tam kontrolünün The Blackstone Group L.P tarafından devralınması işlemlerine kurulca izin verildi.

Kurul, Mitsubishi Corporation ile Mitsubishi UFL Lease and Finance Company Limited'in, International Automotive Holding B.V. nezdinde bulunan hisselerinin tamamının Rafan Holding B.V. tarafından devralınması ve The Boeing Company ile Safran Power Units USA, LLC arasında ortak girişim kurulması işlemlerini onayladı.

- Bonus kredi kartı sözleşmelerine muafiyet

Kurul tarafından Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin TEB AŞ, Burgan Bank AŞ ve Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ ile imzaladığı Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanındı.

Kurul, Superonline İletişim Hizmetleri AŞ ile Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ arasında imzalanan Toptan Seviyede Fiber Veri Akış Erişimi Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve İşbirliği Sözleşmesi'ne Ek 8/1.8-II maddesi hariç tutularak 3 yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Mutlu Holding AŞ ile Alacakaya Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan ve başka distribütörlerle de tip sözleşme olarak imzalanması planlanan Distribütörlük Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

- Diğer kararlar

Rekabet Kurulu, EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin imtiyazlı belli oranda payının Ayya Perakende Yatırımları AŞ tarafından devralınması, The Dow Chemical Company'nin ekstrüde polistren üretimi, dağıtımı ve satışına ilişkin çeşitli varlıklarının Ravago SA'ya devredilmesi işlemlerine izin verdi.

Clearlake Sage Intermediate Holdings, Inc'nin ve iştiraklerinin tamamının tek kontrolünün Asahi Kasei Corporation tarafından devralınması işlemine izin veren Kurul, Liebherr Makine Ticaret Servis Ltd. Şti.'nin belli oranda hissesine sahip Liebherr MCCtec GmbH'nin şirketin kalan belli oranda hissesini devralması işleminin ise kapsamda olmadığını karara bağladı.

Toledo Molding&Die, Inc'nin tek kontrolünün Grammer AG tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Kurul, halihazırda Vista Equity Partners Management, LLC'nin yönettiği fonların tek kontrolünde olan Aptean Parent Company Sarl'nin kamu sektörü iş kolu ile Superion LLC ve halihazırda Bain Capital Investors, L.L.C.'nin tek kontrolünde olan TriTech Software Systems Inc'in Bain Capital Investors, LLC'nin yönettiği fonların ve Vista Equity Partners Management, LLC'nin yönettiği fonların ortak kontrolüne geçmesi işlemine de izin verdi.

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