Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, Lodos Elektrik Üretim AŞ üzerinde Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Koloğlu Holding ve Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından ortak kontrol tesis edilecek şekilde hisselerinin tamamının devralınması işlemi onaylandı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Lodos Elektrik Üretim AŞ üzerinde Cengiz İnşaat San. ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Limak İnşaat San. ve Tic. AŞ, Koloğlu Holding AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından ortak kontrol tesis edilecek şekilde hisselerinin tamamının devralınması işlemine izin verdi.
Kurul tarafından, Okida Elektronik San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin, Sabaf Beyaz Eşya Parçaları San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Sabaf S.p.A tarafından devralınması işlemi onaylandı.
QFIB Healthcare 2 S.A.R.L'nin İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları AŞ'deki hisselerinin imtiyazlarıyla beraber Aydın Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Taya Sağlık Yatırımları AŞ tarafından devralınması işlemi de uygun bulundu.
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