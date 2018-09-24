Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ ile Gram Gıda ve Tekel Maddeleri AŞ arasında imzalanan distribütörlük sözleşmesine bireysel muafiyet tanınmasına onay verildi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurulca, Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ ile Gram Gıda ve Tekel Maddeleri AŞ arasında akdedilen ve tip sözleşme niteliğinde olan distribütörlük sözleşmesinin, viski, şarap, likör, tekila, rom ürünleri bakımından grup muafiyetinden yararlandığına, söz konusu muafiyetten yararlanılamayan rakı, votka, cin ürünleri bakımından sözleşmeye, 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesindeki şartların tamamının karşılanması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.
Kurul tarafından, Arimpeks Alüminyum Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ'nin belirli oranda hissesinin Aluflexpack AG tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Öte yandan, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. ve Tic. AŞ'nin sahip olduğu Bor Şeker AŞ hisselerinin tamamının DSL İnşaat San. ve Tic. AŞ'ye devredilmesi için Rekabet Kurumuna başvuruda bulunuldu.
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