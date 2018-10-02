FİNANS

Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

Kurul tarafından enerji şirketlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye idari para cezası verildi

Rekabet Kurulunca enerji şirketlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ile Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bereket Enerji Grubu AŞ, Gediz Enerji Yatırımları AŞ, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, ADM Elektrik Dağıtım AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin çeşitli eylem ve davranışlarla bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırmak, tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyanın müzakeresi sonucunda, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye, 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerine gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 19 milyon 433 bin 652,71 lira, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye ise 25 milyon 696 bin 400,76 lira para cezası verildi. Adı geçen diğer şirketlere ise idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.

- Şartlı izin

Öte yandan, optik pazarında faaliyet gösteren Luxottica Group S.p.A. ile Essilor International S.A'nın birleşmesi işlemine izin verilmesi talebine ilişkin yürütülen nihai inceleme de sonuçlandı.

Söz konusu işlem sonucunda, hakim durum yaratılması veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucu doğacağından işleme izin verilemeyeceği değerlendirildi ancak işleme, taahhüt paketi koşullu izin verilebileceğine, davranışsal taahhütlerin 3 yılın sonunda Rekabet Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Kurumun sitesinde yer alan bir başka duyuruya göre de Çelik Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneğine üye teşebbüslerin ve bazı iştiraklerinin, ihalelere danışıklı teklif vermek ve fiyat belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı ise 13 Kasım'da yapılacak.

PARTNERDavul-zurna kıyafetiDavul-zurna kıyafeti
Aselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldıAselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldı
'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı''Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurulu Soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

Primera Air iflasını açıkladı

Primera Air iflasını açıkladı

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza

Pille ısı yayan kumaş talep yağıyor

Pille ısı yayan kumaş talep yağıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’nin kış turizmi merkezleri Ukrayna’da tanıtıldı

Türkiye’nin kış turizmi merkezleri Ukrayna’da tanıtıldı

Aselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldı

Aselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldı

'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı'

'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı'

Marmarabirlik Başkanı Asa: Ortaklarımız kâra da zarara da ortak

Marmarabirlik Başkanı Asa: Ortaklarımız kâra da zarara da ortak

Zabıtadan usulsüz fiyat artışı denetimi

Zabıtadan usulsüz fiyat artışı denetimi

Taze fasulye tarlada 3 lira

Taze fasulye tarlada 3 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.