Rekabet Kurulu kararları

Dosyanın müzakeresi sonucunda, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye, 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerine gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 19 milyon 433 bin 652,71 lira, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye ise 25 milyon 696 bin 400,76 lira para cezası verildi. Adı geçen diğer şirketlere ise idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bereket Enerji Grubu AŞ, Gediz Enerji Yatırımları AŞ, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, ADM Elektrik Dağıtım AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin çeşitli eylem ve davranışlarla bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırmak, tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

- Şartlı izin

Öte yandan, optik pazarında faaliyet gösteren Luxottica Group S.p.A. ile Essilor International S.A'nın birleşmesi işlemine izin verilmesi talebine ilişkin yürütülen nihai inceleme de sonuçlandı.

Söz konusu işlem sonucunda, hakim durum yaratılması veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucu doğacağından işleme izin verilemeyeceği değerlendirildi ancak işleme, taahhüt paketi koşullu izin verilebileceğine, davranışsal taahhütlerin 3 yılın sonunda Rekabet Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Kurumun sitesinde yer alan bir başka duyuruya göre de Çelik Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneğine üye teşebbüslerin ve bazı iştiraklerinin, ihalelere danışıklı teklif vermek ve fiyat belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı ise 13 Kasım'da yapılacak.

