Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu tarafından, Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'nin tek kontrolünün Bupa International Markets Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, MaxamCorp Holding SL'nin belli oranda hissesinin Rhone Capital LLC'nin iştiraki Prill Holdings SARL tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'nin ve dolaylı olarak yüzde 100 iştiraki Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Bupa International Markets Limited tarafından devralınması işlemini onaylayan Kurul, Sanyo Special Steel Co.Ltd.'nin tek kontrolünün Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation tarafından devralması işlemine de izin verdi.

Kurul tarafından, The Walt Disney Company'nin, Twenty-First Century Fox, Inc.'in sinema ve televizyon stüdyoları, eğlence konulu kablolu ağları ve uluslararası televizyonculuk iş kollarının tek kontrolünü devralması, EQT VI Limited ve EQT Fund Management SARL ile Widex Holding A/S tarafından ortak kontrol edilecek ve Sivantos Pte. Ltd. ile Widex A/S ve bunların iştiraklerinin faaliyetlerini bir araya getirecek ortak girişim kurulması işlemlerine de onay verildi.

Öte yandan, Kurulca, Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. AŞ'nin bölünmesi yoluyla yeni kurulacak Adoçim Antalya Çimento Beton San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Cem Sak tarafından devralınması ve ilgili işlemi takiben Cem Sak'ın Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. AŞ'de sahip olduğu hisselerin yarısının ve bu yolla şirketin tek kontrolünün Salentijn Properties 1 BV tarafından devralınması kararlaştırıldı.