Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu tarafından 3 birleşme ve devralma işlemine izin verilirken, 1 işlemin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, Bor Şeker AŞ'nin Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. AŞ'de bulunan hisselerinin DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması ve böylece Bor Şeker AŞ'nin ortak kontrolden tek kontrole geçmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Clayton, Dubilier&Rice'e ait bir portföy şirketi olan Solenis International L.P. ve bağlı şirketleriyle BASF SE'nin küresel kağıt ve su kimyasalları iş kolunu içeren faaliyetlerinin yeni kurulacak bir ortak girişim şirketi altında bir araya getirilmesi işlemi ise onaylandı.

Kurul tarafından Gübre ve kimyasal sektöründe faaliyet gösteren Grupa Azoty S.A. tarafından Goat TopCo GmbH hisselerinin tamamının devralınması işlemine izin verilirken, Altınyağ Kombinaları AŞ ve bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bazı varlıklarının Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi de uygun bulundu.

