FİNANS

Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

Kurul, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin American Express Limited ile lisans ilişkisine dayanarak, Türkiye Halk Bankası AŞ ile imzaladığı alt lisans sözleşmesine bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi

Rekabet Kurulu, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin American Express Limited ile lisans ilişkisine dayanarak Türkiye Halk Bankası AŞ ile imzaladığı alt lisans sözleşmesine bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan kararlara göre, Kurul, Ado Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ ve Mursal Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ile İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonunca devralınması işlemine izin verdi.

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin American Express Limited ile arasındaki lisans ilişkisine dayanarak, Türkiye Halk Bankası AŞ ile imzaladığı alt lisans sözleşmesine Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınması hükme bağlandı.

- Diğer kararlar

Kurul, Candy S.p.A.'nın tek kontrolünün Haier Group Corporation tarafından dolaylı iştiraki olan Haier Europe Appliances Holding B.V. aracılığıyla satın alınması işlemine izin verirken, Bayer Aktiengesellschaft'ın Rx dermatoloji işinin hisse ve varlık satışı yöntemiyle LEO Pharma A/S tarafından devralınması işlemini de onayladı.

BDP International, Inc.'nin kontrolünün Greenbriar Holdings IV, L.L.C.'nin sahip olduğu fonlar aracılığıyla devralınması işlemine izin veren Kurul, VTG Aktiengesellschaft'ın tek kontrolünün Warwick Holding GmbH aracılığıyla Morgan Stanley tarafından devralınmasını işlemine onay verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, Trafigura Group Pte Ltd.'nin dolaylı olarak tam kontrolünde bulunan Simba Holding SARL'nin paylarının yüzde 50'sinin Global InfraCo J S.a.r.I. tarafından devralınması, Apollo Management L.P.'nin de Aspen Insurance Holdings Ltd.'nin tek kontrolünü devralması işlemlerine de izin verdi.

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American Express Limited devralma garanti bankası karar Rekabet Kurulu Türkiye Halk Bankası

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