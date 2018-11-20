Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin American Express Limited ile lisans ilişkisine dayanarak Türkiye Halk Bankası AŞ ile imzaladığı alt lisans sözleşmesine bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan kararlara göre, Kurul, Ado Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ ve Mursal Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ile İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonunca devralınması işlemine izin verdi.

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin American Express Limited ile arasındaki lisans ilişkisine dayanarak, Türkiye Halk Bankası AŞ ile imzaladığı alt lisans sözleşmesine Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınması hükme bağlandı.

- Diğer kararlar

Kurul, Candy S.p.A.'nın tek kontrolünün Haier Group Corporation tarafından dolaylı iştiraki olan Haier Europe Appliances Holding B.V. aracılığıyla satın alınması işlemine izin verirken, Bayer Aktiengesellschaft'ın Rx dermatoloji işinin hisse ve varlık satışı yöntemiyle LEO Pharma A/S tarafından devralınması işlemini de onayladı.