Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, COPA Isı Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının "kısmi bölünme" yoluyla Nuran Besler tarafından devralınması işleminin kapsam dışı olduğu kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, kurul, Coşkunöz Holding AŞ bünyesindeki COPA Isı Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının "kısmi bölünme" yoluyla yine aynı ekonomik bütünlük içindeki Nuran Besler tarafından devralınması işleminin kapsam dışı olduğuna karar verdi.

MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım Ticaret AŞ tarafından Antalya'da bulunan Magic Life Water World Imperial, Muğla'daki TUI Blue Marmaris ve Bodrum Imperial ile İzmir'de hizmet veren Alaçatı Beach Resort otellerinin kiralanmasına ve işletilmesine ilişkin devralma işlemi kurul tarafından onaylandı.

Apollo Aviation Group'un holding şirketi olan Apollo Aviation Holdings'in tek kontrolünün, The Carlyle Group LP'nin dolaylı bağlı ortaklığı olan TC Group LLC tarafından devralınması işlemine de izin verildi.

