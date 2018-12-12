Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, APM Terminals Turkey Holding AŞ'nin elinde bulundurduğu APM Terminalleri Liman İşletmeciliği AŞ'nin hisselerinin tamamının Socar Turkey Enerji AŞ tarafından devralınmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, Peruni Holding GmbH'nin Comparex AG'deki hisselerinin tamamının, KKR&Co. Inc. kontrolünde olan SoftwareONE Holding AG tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Mayr-Melnhof Packaging International GmbH'nin, Eurasia Invest Holding AG'nin tam kontrolünü devralması işlemine izin veren Kurul, Tekno Maccaferri Çevre Teknolojileri Mühendislik San. ve Tic. AŞ'nin belli oranda hissesinin Officine Maccaferri SPA tarafından devralınmasını uygun buldu.

Kurul, ayrıca, ArcelorMittal SA ile Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation tarafından, Essar Steel India Ltd. üzerinde ortak girişim kurulması ve APM Terminals Turkey Holding AŞ'nin elinde bulundurduğu APM Terminalleri Liman İşletmeciliği AŞ'nin hisselerinin tamamının Socar Turkey Enerji AŞ tarafından devralınması işlemlerine de onay verdi.

