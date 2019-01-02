FİNANS

Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 10:24 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulunca, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ve Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı

Rekabet Kurulunca, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ve Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, MPM Holdings Inc.'nin, SJL Partners LLC, KCC Corporation ve Wonik QnC Corporation'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Kellogg Med Gıda Ticaret Ltd. Şti.'nin tek kontrolünün Kellogg Europe Treasury Services Ltd. aracılığıyla Kellogg Company tarafından devralma işlemi Kurul tarafından onaylandı.

Kurul, D. Med Consulting GmbH hisselerinin belli bir oranının Fresenius Medical Care AG&Co. KGaA'nın tamamına sahip olduğu iştiraki Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany tarafından KR² GmbH'den devralınması işlemine izin verdi.

Kurulca, ArcelorMittal Holdings AG tarafından elden çıkarılan bazı çelik varlıklarının Liberty Steel East Europe Bidco Limited ve Liberty House Group Pte. Ltd. aracılığıyla Sanjeev Gupta tarafından, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ve Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin de Ziraat Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemlerine onay verildi.

Kurul, Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ, tarafından internet sayfasında "Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi Tablosu"nun yayımlanmasına yönelik uygulamaya "Firma Genel Başarı Performansı" kriteri hariç olmak üzere "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" gereğince menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldıAlaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldıTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devralma işlemi Rekabet Kurulu kararları Rekabet Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Zamanda yolculuk yaptılar

Zamanda yolculuk yaptılar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.