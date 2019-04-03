Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) Adabank AŞ’de sahip olduğu hisselerin Na-Fi Dış Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Form Grubu’nun tek kontrolünde bulunan Form VRF Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Mitsubishi Heavy Industries Ltd’nin iştiraki olan Mitsubishi Heavy Industries Air–Conditioning Europe Ltd. ile Form Grubu’nun ortak kontrolüne geçmesi işlemini uygun buldu.

OP Lohia Grubu’nun kontrolü altında bulunan Indo Rama Synthetics Limited’in Indorama Netherlands B.V’nin tam kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

Fosroc İdea Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ’nin paylarının bir kısmının Fosroc Holding AG tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı karara bağlandı.

İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’nin doğrudan hissedarı olan IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ’nin kısmi bölünmesi işlemi sonucunda, şirketin doğrudan hissedarının İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları AŞ olması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Kurul, TMSF'nin Adabank AŞ’de sahip olduğu hisselerin Na-Fi Dış Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

