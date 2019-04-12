FİNANS

Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 21:12 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ'ye, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ'nin tesis paylaşım protokolüyle rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda, ilgili kanunun ihlal edildiğine ve adı geçen teşebbüse 198 bin 208 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

- Novartis'e ceza yok

Öte yandan, Rekabet Kurulunca, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ'nin, Çınar Ecza Deposu ve Dış Tic. AŞ'ye mal vermeyi keserek, hakim durumunu kötüye kullanmak ve birlikte çalıştığı ecza depolarına, diğer ecza depolarına satış yapmamaları konusunda zorlamada bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Yapılan müzakere sonucunda, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ ve Alcon Laboratuvarları Tic. AŞ'nin ilgili kanun hükümlerini ihlal etmediği, adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararlaştırıldı.

PARTNERÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görünÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)
Egeli ihracatçılara ödülEgeli ihracatçılara ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Rekabet Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Duyan bankaya koştu!

Duyan bankaya koştu!

İstanbulkartta büyük değişim! İmzalar atıldı

İstanbulkartta büyük değişim! İmzalar atıldı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi (2)

Egeli ihracatçılara ödül

Egeli ihracatçılara ödül

Altınyıldız Classics kumaşta teknolojiye odaklanacak

Altınyıldız Classics kumaşta teknolojiye odaklanacak

Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.