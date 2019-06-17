Rekabet Kurulu kararları

Bazı devralma işlemlerine Rekabet Kurulunca izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Baylas Otomotiv AŞ'nin Citroen marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıklarının Groupe PSA Otomotiv Pazarlama AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi, Kurul tarafından karara bağlandı.

RPC Group PLC'nin tek kontrolünün, Berry Global Group Inc'in dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki olan özel amaçlı devralma aracı Berry Global International Holdings Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

