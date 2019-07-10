FİNANS

Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 19:48 | Son Güncelleme

Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği, D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AŞ ile Anka Mobil Tedarik AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi

Rekabet Kurulu, Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği, D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AŞ ile Anka Mobil Tedarik AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AŞ ile Anka Mobil Tedarik AŞ tarafından en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları, ayrımcılık, marka içi rekabeti kısıtlama, mal vermeyi reddetme ve yeniden satış fiyatını belirleme yollarıyla, ilgili kanunun ihlal edildiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Anka Mobil Tedarik AŞ ile D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği'nin fiyat tespiti yoluyla, ilgili kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmada, Rekabet Kurulunca karara varıldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Anka Mobil Tedarik AŞ D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AŞ Rekabet Kurumu Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Dern

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