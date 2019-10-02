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Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulunca, Türk Hava Yolları AO ile DO&CO AG'nin ortak kontrolünde bulunan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün DO&CO AG tarafından devralınması işlemi uygun bulundu - Tat Gıda Sanayi AŞ'ye ait Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildi

Rekabet Kurulunca, Türk Hava Yolları (THY) AO ile DO&CO AG'nin ortak kontrolünde bulunan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün DO&CO AG tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan kararlara göre, SR Bilişim Yönetim Hizmetleri Ticaret AŞ ile Biznet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Sanayi Ticaret AŞ'nin, FTA Bilişim Hizmetleri AŞ aracılığıyla Taxim Capital Partners I LP ve Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

THY AO ile DO&CO AG'nin ortak kontrolündeki THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün DO&CO AG tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Tat Gıda Sanayi AŞ'ye ait Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi benimsendi.

Kantar Grubunu oluşturan şirketlerin tek kontrolünün dolaylı olarak Bain Capital Investors, LLC tarafından, Bain Capital LLC'nin kontrolündeki BNVC Group Holdings, Inc'nin ortak kontrolünün EQT VIII SCSp yatırım fonu ile Canada Pension Plan Invesment Board tarafından, Vungle Inc'nin tek kontrolünün Redbird Parent Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

Webhelp SAS ve iştiraklerinin tek kontrolünün Marnix SAS aracılığıyla Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından devralınması işlemine onay verilmesi kararlaştırıldı.

SymbioFCell iştiraki Faurecia Exhaust International aracılığıyla Faurecia Grubu ve iştiraki Spika SAS aracılığıyla Michelin Grubu tarafından SymbioFCell üzerinde ortak girişim kurması uygun bulundu.

Aceka Turizm ve İnşaat, Altaylar Altyapı ve Malzeme Hizmetleri, Bilgidar İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Buselik Enerji, Dimetoka Enerji, Eflak Enerji, Greenland Altyapı ve Malzeme Hizmetleri, Hazar Altyapı ve Malzeme Hizmetleri, Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret, İsfahan Enerji, Kanije Enerji, Kartal Altyapı ve Malzeme Hizmetleri, Kent Altyapı ve Malzeme Hizmetleri, Lisola Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret, Onan Enerji Üretim, Segah Enerji Sanayi ve Ticaret, Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret ile Varna Enerji Sanayi ve Ticaret şirketlerinin hisselerinin Ziya Güçlü, Hacı Güçlü, Nafiz Güçlü, Güçlü Dokuma Tekstil Taşımacılık ve Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zeynel Turnalı ve Mehmet Turnalı tarafından devralınması işlemine izin verildi.

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