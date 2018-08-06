Rekabet Kurulu, Mercedes-Benz Türk'ün savunmasını alacak

Rekabet Kurulu, Mercedes-Benz Türk AŞ'nin sözlü savunmasını alacak.
Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Mercedes-Benz Türk AŞ’nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hakim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozduğu iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu savunma toplantısı, 8 Ağustos'ta yapılacak.
Ayrıca, Türk Telekomünikasyon AŞ ve TTNET AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğün, sabit genişbant internet ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvurular üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ağustos'ta sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilecek.
Dolar yeni rekor kırdı! Dakikalar içinde rekor kırdı
Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi
İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum