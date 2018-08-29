Rekabet Kurulu, TÜRSAB'ın savunmasını alacak

Rekabet Kurulu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turser-Tursav Servis Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve Gulf Sigorta AŞ'nin sözlü savunmasını alacak.

Rekabet Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin, hac ve umre acentelerin tur öncesi yaptırmak zorunda olduğu paket tur sigorta poliçesini kendi iştiraki olan bir teşebbüsten almayı zorunlu kıldığı, "hizmet bedeli" adı altında tahsil edilen bedeli bazı acentelerden almayarak ayrımcılığa sebebiyet verdiği, Suudi Arabistan'daki taşıma, servis ve yemek hizmetinin de kendisince belirlenen teşebbüslerden satın alınmasını şart koştuğu iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi.

Söz konusu savunma toplantısı, 3 Ekim'de yapılacak.

