İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Rekabet Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı.
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