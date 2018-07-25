İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Rekabet Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı.

