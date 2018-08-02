Rekabet Kuruluna başvuru

LR Global'in tek kontrolünün Quadriga Capital Private Equity Fund IV LP tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kimyasal ürünler, makine ve teçhizat pazarında faaliyet gösteren LR Global Holding GmbH'nin (LR Global) tek kontrolünün nihai olarak Quadriga Capital Private Equity Fund IV LP tarafından devralınmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

