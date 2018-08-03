Rekabet Kuruluna başvuru

Bayer Aktiengesellschaft'ın Amerika'daki ve dünyanın geri kalanındaki Rx dermatoloji işinin hisse ve varlık satışı yöntemiyle LEO Pharma A/S tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dermatolojik farmasötikal ürünler alanında faaliyet gösteren Bayer Aktiengesellschaft'ın Amerika'daki ve dünyanın geri kalanındaki Rx dermatoloji işinin hisse ve varlık satışı yöntemiyle LEO Pharma A/S tarafından devralınmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

