SOCAR Turkey LNG Satış AŞ'nin ortak kontrolünün Reysaş Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, elektrik-gaz-su pazarında faaliyet gösteren SOCAR Turkey LNG Satış AŞ'nin ortak kontrolünün Reysaş Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Nidec Corporation da Whirlpool Corporation'ın kompresör üretim iş kolunun (Embraco Kompresör) tek kontrolünün devralınması için Kurula başvurdu.

