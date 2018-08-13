Rekabet Kuruluna başvuru

Demirer Kablo Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 100 hissesinin, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, alçak, orta ve yüksek gerilim kablo üretimi pazarında faaliyet gösteren Demirer Kablo Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 100 hissesinin, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.
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