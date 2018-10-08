Rekabet Kuruluna başvuru

Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. AŞ (Gür Metal) ile Gürtek Metal San. ve Tic. AŞ'nin (Gürtek Metal) yüzde 51 hisselerinin, Tusaş Motor San. AŞ'ye (TEI) devredilme işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, demir çelik ve diğer metaller sektöründe faaliyet gösteren Gür Metal ve Gürtek Metal'in yüzde 51 hisselerinin, TEI'ye devredilmesi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

