Manheim Auctions ve Cox'un, Borusan Manheim'da birlikte sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden 110 bin payın, Borusan Grubu'nca kurulacak bir şirket tarafından satın alınması amacıyla Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Manheim Auctions ve Cox'un, Borusan Manheim'da birlikte sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 50'sini temsil eden 110 bin payı bulunuyor. Bu payın, Borusan Grubu'na ait ve hususi olarak işlem için kurulacak özel amaçlı şirket tarafından satın alınması planlanıyor. Böylece, otomotiv pazarında faaliyet gösteren Borusan Manheim'ın tüm paylarının Borusan Grubu'na ait olması ve kuruluşun bir ortak girişim olmaktan çıkarılması hedefleniyor.
Bu amaçla gerçekleştirilecek söz konusu devir için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.
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