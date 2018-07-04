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Rekabet Kurulunda sözlü savunma

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulunda sözlü savunma

Rekabet Kurulunca, haklarında soruşturma yürütülen 7 enerji şirketinin sözlü savunması alındı.

Rekabet Kurumu'ndaki toplantı Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, Enerjisa Enerji AŞ (ENERJİSA ENERJİ), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (BAŞKENT DAĞITIM), Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (TOROSLAR EDAŞ), Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ (BAŞKENT), Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ (AYESAŞ) ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ'nin (TOROSLAR) rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını belirterek, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Heyet temsilcisi, enerji sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yapılan soruşturma sonucunda, AYEDAŞ, AYESAŞ, BAŞKENT ve TOROSLAR'a pazardaki hakim durumlarını kötüye kullandıkları tespitiyle idari para cezası verilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Öte yandan, ENERJİSA dağıtım şirketleriyle perakende şirketleri arasında ayrıştırma ilkelerine aykırılığa işaret eden hususlar tespit edilmiş olsa da söz konusu aykırılıkların hakim durumun kötüye kullanılması yoluyla rekabetin engellenmesi amacıyla kullanıldığına dair bulgu tespit edilemediği, ENERJİSA dağıtım şirketlerinin rakip tedarikçilere geçen müşterilerin sayaç okumalarını düzensiz yaptığına ilişkin herhangi bir bulgunun da belirlenemediği kaydedildi.

Savunmaların bir kısmı ilgili firmaların talebi üzerine gizli oturumda dinlendi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 19 Temmuz'da açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enerjisa Rekabet Kurulu sözlü savunma

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