Rekabet Kurulunda sözlü savunma

Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sözlü savunması alındı.

Rekabet Kurumu'ndaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını belirterek, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Heyet temsilcisi, soruşturma raporunda yer verilen tespit ve değerlendirmeler ışığında, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, bu teşebbüsün ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik herhangi bir tespit yapılmadığından, ilgili teşebbüs için idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığını açıkladı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 27 Eylül'de açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

