Rekabet Kurulunda sözlü savunma

Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen 6 enerji şirketinin sözlü savunması alındı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, Bereket Enerji Grubu AŞ, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, ADM Elektrik Dağıtım AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, GDZ Elektrik Dağıtım AŞ ve GDZ Enerji Yatırımları AŞ'nin çeşitli eylem ve davranışlarla bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırmak, tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellemek suretiyle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını anımsatarak, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Heyet temsilcisi, soruşturma sonucunda, GDZ Elektrik Dağıtım, ADM Elektrik Dağıtım, Gediz Elektrik Perakende Satış ve Aydem Elektrik Perakende Satış'ın eylem ve uygulamaları yoluyla ilgili pazarda hakim durumlarını kötüye kullandığı tespit edildiğinden, söz konusu şirketlere para cezası verilmesi ve şirketlerin rekabet ihlali niteliğindeki uygulamalarına son vermesi gerektiği, öte yandan Bereket Enerji ile GDZ Enerji Yatırımları'na ise para cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine ulaşıldığını kaydetti.

Savunmanın son kısmı ilgili firmaların talebi üzerine gizli oturumda dinlendi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 3 Ekim'de açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

