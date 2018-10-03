Rekabet Kurulunda sözlü savunma

Rekabet Kurulunca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turser-Tursav Servis Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve Gulf Sigorta AŞ hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumu binasındaki toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantıda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin, hac ve umre acentelerinin tur öncesi yaptırmak zorunda olduğu paket tur sigorta poliçesini kendi iştiraki olan bir teşebbüsten almayı zorunlu kıldığı, "hizmet bedeli" adı altında tahsil edilen parayı bazı acentelerden almayarak ayrımcılığa sebebiyet verdiği, Suudi Arabistan'daki taşıma, servis ve yemek hizmetinin de kendisince belirlenen teşebbüslerden satın alınmasını şart koştuğu iddiaları çerçevesinde Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turser-Tursav Servis Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve Gulf Sigorta AŞ hakkında soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de söz konusu firmalar hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını bildirdi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 18 Ekim'de açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

