FİNANS

Rekabet Kurulunda sözlü savunma

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

Çelik Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneğine üye teşebbüslerin ve bazı iştiraklerin ihalelere danışıklı teklif vermek ve fiyat belirlemek suretiyle rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunda sözlü savunma toplantısı yapıldı

Çelik Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneğine üye teşebbüslerin ve bazı iştiraklerin ihalelere danışıklı teklif vermek ve fiyat belirlemek suretiyle rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunda sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu binasındaki toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantıda, Çelik Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneği, Alka San. İnş. ve Tic. AŞ, Antakya Galvaniz Metal San. Tic. Ltd. Şti, Çepaş Galvaniz Demir Çelik Madencilik İnşaat Nakliye Tic. ve San. AŞ, Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ, Kisan İnşaat Mühendislik San. ve Tic. AŞ, Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. AŞ ve Yimtaş Mühendislik İnşaat Taah. Turizm Metal San. Tic. AŞ hakkında ihalelere danışıklı teklif vermek ve fiyat belirlemekle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de derneğin sektör genelinde, üye teşebbüslerin ticari faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan bir platforma dönüştüğünü ve üyeleri arasında çeşitli anlaşmaların ve iş birliklerinin yapılmasına zemin hazırladığını söyledi. Dernek bünyesindeki yapılanmayla teşebbüslerin bir araya gelme sıklığına, tarafların satım pazarında sahip olduğu pazar gücüne, ilgili pazarın salt ihaleler üzerinden işlemesi ve sektördeki iş birliğinin yoğunluğuna dikkati çeken heyet, dernek çatısı altında rakipleri bir araya getiren ve koordinasyon riski yaratan iş birliklerinin Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Hakkında soruşturma yürütülen tarafın temsilcileri de ayrı ayrı savunmalarını yaptı.

Alka San. İnş. ve Tic. AŞ Teknik Danışmanı Orhan Güven, ihalelerde dernek üyesi firmaların, sahip oldukları rekabet edici fiyatlarını birleştirerek en uygun fiyatı verebilmek veya ihalelerde istenen ürünlere tek başlarına sahip olmadıkları için bazı ihalelerde ortak girişim yaptıklarını belirterek, dernek üyesi olmayan firmaların da aynı şekilde ihalelere girdiğini dile getirdi.

Güven, şikayetin yapıldığı yılda dernek üyesi olan firmaların aldığı işlerde metre başına teklif edilen otokorkuluk bedelinin üye olmayan firmalara göre yaklaşık yüzde 10 düşük olduğuna dikkati çekti.

Antakya Galvaniz Metal San. Tic. Ltd. Şti Temsilcisi Hamdi Pınar da dernek üyesi teşebbüslerin yaptığı bilgi paylaşımı ve görüşmelerin rekabeti kısıtlayıcı etkisinin olmadığını savundu.

Rekabet Kurulu, toplantıya ilişkin kararını 28 Kasım'da açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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