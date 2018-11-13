Çelik Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneğine üye teşebbüslerin ve bazı iştiraklerin ihalelere danışıklı teklif vermek ve fiyat belirlemek suretiyle rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunda sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu binasındaki toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantıda, Çelik Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneği, Alka San. İnş. ve Tic. AŞ, Antakya Galvaniz Metal San. Tic. Ltd. Şti, Çepaş Galvaniz Demir Çelik Madencilik İnşaat Nakliye Tic. ve San. AŞ, Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ, Kisan İnşaat Mühendislik San. ve Tic. AŞ, Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. AŞ ve Yimtaş Mühendislik İnşaat Taah. Turizm Metal San. Tic. AŞ hakkında ihalelere danışıklı teklif vermek ve fiyat belirlemekle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de derneğin sektör genelinde, üye teşebbüslerin ticari faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan bir platforma dönüştüğünü ve üyeleri arasında çeşitli anlaşmaların ve iş birliklerinin yapılmasına zemin hazırladığını söyledi. Dernek bünyesindeki yapılanmayla teşebbüslerin bir araya gelme sıklığına, tarafların satım pazarında sahip olduğu pazar gücüne, ilgili pazarın salt ihaleler üzerinden işlemesi ve sektördeki iş birliğinin yoğunluğuna dikkati çeken heyet, dernek çatısı altında rakipleri bir araya getiren ve koordinasyon riski yaratan iş birliklerinin Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği kanaatine ulaşıldığını bildirdi.