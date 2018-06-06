FİNANS

Rekabet Kurulundan 8 sigorta şirketine soruşturma

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu sigorta pazarında faaliyet gösteren 8 teşebbüs hakkında rekabeti sınırlayıcı anlaşma yaptıkları iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi

Rekabet Kurulunca, sigorta pazarında faaliyet gösteren 8 şirket hakkında rekabeti sınırlayıcı anlaşma yaptıkları iddiasıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Aksigorta AŞ, Allianz Sigorta AŞ, Axa Sigorta AŞ, Dubai Starr Sigorta AŞ, Ergo Sigorta AŞ, Eureko Sigorta AŞ, Sompo Japan Sigorta AŞ, Zurich Sigorta AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurulu sigorta

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