FİNANS

Rekabet Kurulundan piliç üreticilerine ceza

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kurul, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 9 şirket ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğine "rekabeti ihlal ettikleri" gerekçesiyle toplam 156,7 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı

Rekabet Kurulunca, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 9 şirket ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğine "rekabeti ihlal ettikleri" gerekçesiyle toplam 156 milyon 703 bin 144 lira idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, fiyat düzeyini birlikte belirlemek ve Ege Bölgesi'nde arzın kontrolüne yönelik bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 9 şirket ile rekabeti kısıtlayıcı davranışları kolaylaştırıcı eylemleri nedeniyle Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğine toplam 156 milyon 703 bin 144 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda, derneğin yanı sıra, Abalıloğlu YemSoya ve Tekstil Sanayi AŞ, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, EgeTav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. AŞ, Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ, Şenpiliç Gıda San. AŞ para cezası alan şirketler oldu.

Kurul tarafından, soruşturmaya konu diğer 10 şirkete ise kanunu ihlal etmedikleri nedeniyle idari para cezasına yer olmadığına karar verildi.

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Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği piliç Rekabet Kurulu Rekabet Kurumu

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