FİNANS

Rekabet Kurulu'ndan Red Bull'a soruşturma

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulunca, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulunca, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Red Bull'un fiili münhasırlık uygulamak ve yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Bu kapsamda Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti hakkında bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlarla kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik olarak soruşturma açılması kararlaştırıldı.

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4054 Sayılı Kanun Red Bull Rekabet Kurumu Soruşturma

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