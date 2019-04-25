Rekabet Kurumunun bu yıl 22'ncisini düzenleyeceği "Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu" 29 Nisan'da İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle yapılacak.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "e-Ticarette Rekabet ve Regülasyon" olarak belirlenen "Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu", 29 Nisan'da İstanbul Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenecek.

Sempozyumda, rekabet savunuculuğu faaliyetleri kapsamında konunun tartışılması ve paydaşların bir araya gelmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılması beklenen sempozyumun açılış konuşmalarını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak yapacak.

Sempozyumun, "e-Ticarette Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulamaları" başlıklı oturumunda, e-ticaret faaliyetlerinin rekabet hukuku açısından gündeme getirdiği konular, olası rekabet sorunlarına karşı kullanılabilecek rekabet hukuku araçları ve piyasada rekabetin korunması için yapılması gerekenler tartışılacak.