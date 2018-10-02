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Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e 10.68 milyon lira ceza

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri'ne "aşırı fiyat uygulamak"tan 10 milyon 680 bin lira ceza kesti.

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri'ne "aşırı fiyat uygulamak"tan 10 milyon 680 bin lira ceza kesti.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Sahibinden Bilgi Teknolojileri'nin, "vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle" rekabet yasasını ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi ve şöyle denildi:
"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin, vasıta satış hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında hâkim durumda bulunduğuna oybirliği ile,
"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin bu pazarlarda aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hâkim durumunu kötüye kullandığına oyçokluğu ile,
"Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden,
"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye 10 milyon 680 bin lira idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir."

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