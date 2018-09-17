Rekabet, sahibinden.com'un savunmasını aldı

Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin (sahibinden.com) sözlü savunması alındı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, kurul kararıyla Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını anımsatarak, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Heyet temsilcisi, soruşturma sonucunda, firmanın söz konusu pazarda hakim durumda bulunduğu, 2014-2017 yıllarında uyguladığı fiyatların rekabetçi pazarda gözlenmeyecek ölçüde yüksek gerçekleştiği, öte yandan teşebbüsün hakim duruma gelmesinde, yönetsel becerilerinin de payının bulunması, yüksek fiyatlamanın tüketici refahı üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimalinin düşük olması ve orta-uzun vadede ilgili pazarlarda gözlenen yüksek fiyatların, piyasaya giren güçlü teşebbüslerin sahibinden.com üzerindeki rekabetçi baskıyı artırması suretiyle baskılanacağı, böylece rekabetçi pazarlarda gözlenebilecek düzeylere yakınsayacağının öngörülmesi nedeniyle, teşebbüsün aşırı fiyatlama yoluyla rekabeti ihlal ettiği yönündeki iddianın reddedilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığını kaydetti.