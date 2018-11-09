2000'li yıllardan itibaren gıda fiyatlarında gözlenen artış ve dalgalanmalar nedeniyle tarım-gıda değer zincirinin ülke ekonomilerindeki öneminin arttığına işaret eden Torlak, bu gelişmelerin bir taraftan tarım-gıda değer zincirinin bütününe ve farklı kademelerine yönelik işleyiş aksaklıklarına ilişkin kaygıları gündeme taşıdığını, diğer taraftan bu zincirde yaşanan aksaklıkları bertaraf etmek için çözüm önerilerini beraberinde getirdiğini bildirdi.

Torlak, burada yaptığı konuşmada, tarım-gıda değer zincirinin dümeninde tarım sektörü, gıda ve içecek endüstrisi ile dağıtım sektörünün bulunduğunu söyledi.

Rekabet Kurumunun 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Bilkent Otel'de "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" temalı Rekabet Zirvesi düzenlendi.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tarım-gıda değer zinciri boyunca gözlenen fiyat artışlarının, yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirterek, "Bu sorunların çözülmesi ve rekabet ortamının iyileştirilmesi tarım-gıda değer zincirine yönelik bütüncül ve rekabetçi bir bakış açısının benimsenmesini gerekli kılıyor." dedi.

Torlak, tarım ve gıdada verimliliği ve devamlılığı önceleyen politikaların hayata geçirilmesinin ülkelerin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Çeşitlenen ihtiyaçlar karşısında sınırlı tarım alanlarının yeterliliğinin korunması, verimlilik artışlarının devamlılığının sağlanabilmesini, bu ise tarım-gıda değer zincirinin tüm süreçlerinin istikrarlı bir yapı ve işleyişe kavuşturulmasını gerekli kılıyor." diye konuştu.

2000'li yıllardan itibaren pek çok ülkede tarımsal reform programlarının hayata geçirilmeye başlandığını anımsatan Torlak, bunların önemli bir bileşenini, değer zincirinde rekabetçi işleyişin tesisi, korunması ve tarımsal üretim piyasalarında entegrasyonu önceleyen, bu piyasaları dünya rekabet koşullarına uyumlu hale getirmeyi hedefleyen düzenleme ve desteklerin oluşturduğunu dile getirdi.

Torlak, tarım-gıda değer zincirinin karmaşık yapısının hem tarımsal reformların hayata geçirilmesini hem de sorunların tespit edilmesine yönelik incelemeleri zorlaştırdığını ifade ederek, hedeflenen dönüşümün sağlanması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini anlattı.