Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de refah arttığından kırmızı et tüketimin yükseldiğini belirterek, "Şu an sadece tercihler kırmızı etten yana olduğundan bir miktar ithalat var. Seçimlerimizi bir miktar değiştirerek balık ve beyaz etten yana kullanırsak Türkiye'nin et problemi yok. Bu işe ciddi bir iş planı koyarak 2021 sonuna et ithalatını bitirmeyi hedefliyoruz." dedi

Pakdemirli, bir otelde Rekabet Kurumunun kuruluşunun 21.yılı dolasıyla düzenlenen, "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" temalı "Rekabet Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, tarımsal rekabette planlamanın ve gıda arz güvenliğinin önemine değindi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının yüzde 50-60 civarında arttığına ancak hala et ithalatı yapıldığına dikkati çeken Pakdemirli, "Ülkede refah arttı, bundan dolayı kırmızı et tüketimi de yükseldi. 2002'de 6 kilo olan kişi başı tüketim 15 kiloya çıktı. Protein üretimine baktığımızda hiç bir eksiğimiz yok. 1 milyar dolar balık, 400 milyon dolar üzerinde beyaz ihracatımız var. Şu an sadece tercihler kırmızı etten yana olduğundan bir miktar ithalat var. Seçimlerimizi bir miktar değiştirerek balık ve beyaz etten yana kullansak Türkiye'nin et problemi yok. Bu işe ciddi bir iş planı koyarak 2021 sonuna et ithalatını bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.