Reklam Kurulunca, dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, belgesel, haber kanalları gibi farklı üyeliklerin "IP TV" adı altında "düşük ücretlerle, şifresiz, sınırsız, kesintisiz sunulacağını" vadeden firmalar mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulunca, RTÜK'ten yayın lisansı, platform işletme izni, ilgili platformlardan yayın izni olmadan yapılan sözleşmesiz yayınların yasal olmadığı gerekçesiyle lig maçları, sinema, belgesel, haber kanalları gibi farklı üyeliklerin "IP TV" adı altında, düşük ücretlerle, şifresiz, sınırsız, kesintisiz sunulacağını vadeden firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

Söz konusu platformların yasal olmayan yollarla şifresiz biçimde izlenilmesi, şifreli kanalların abone dışında kullanılması, izinsiz toplu gösterim sağlanması ve bundan haksız kazanç elde edilmesi durumu haksız rekabete yol açtı.

Diğer taraftan, tüketicilere vaat edilen kanalların açılmaması, özellikle maç yayınlarının verilmemesi, sürekli donma sorunu yaşanması, bağlantı kurulamaması, tüketicinin yıllık ücret ödemesine rağmen söz konusu hizmetten faydalanamaması gibi sebeplerle birçok tüketicinin mağdur edildiği görüldü.