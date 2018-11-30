FİNANS

Reklam Kurulu "IP TV"leri mercek altına aldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Reklam Kurulunca, dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, belgesel gibi üyeliklerin "IP TV" adı altında "düşük ücretlerle, şifresiz, sınırsız, kesintisiz sunulacağını" vadeden firmalar hakkında inceleme başlatıldı

Reklam Kurulunca, dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, belgesel, haber kanalları gibi farklı üyeliklerin "IP TV" adı altında "düşük ücretlerle, şifresiz, sınırsız, kesintisiz sunulacağını" vadeden firmalar mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulunca, RTÜK'ten yayın lisansı, platform işletme izni, ilgili platformlardan yayın izni olmadan yapılan sözleşmesiz yayınların yasal olmadığı gerekçesiyle lig maçları, sinema, belgesel, haber kanalları gibi farklı üyeliklerin "IP TV" adı altında, düşük ücretlerle, şifresiz, sınırsız, kesintisiz sunulacağını vadeden firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

Söz konusu platformların yasal olmayan yollarla şifresiz biçimde izlenilmesi, şifreli kanalların abone dışında kullanılması, izinsiz toplu gösterim sağlanması ve bundan haksız kazanç elde edilmesi durumu haksız rekabete yol açtı.

Diğer taraftan, tüketicilere vaat edilen kanalların açılmaması, özellikle maç yayınlarının verilmemesi, sürekli donma sorunu yaşanması, bağlantı kurulamaması, tüketicinin yıllık ücret ödemesine rağmen söz konusu hizmetten faydalanamaması gibi sebeplerle birçok tüketicinin mağdur edildiği görüldü.

Bu doğrultuda, Reklam Kurulu toplantısında, tüketicilere internet üzerinden ulusal platformların ve kanallarının yayınlarını mevzuata aykırı olarak pazarlayan ve usulsüz abonelik tesis eden bir firma hakkında 69 bin 86 lira idari para ve yayın durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, söz konusu vaadlerle yayın yapan IP TV'lerden yayınları izinsiz ileten, usulüne uygun olmadan abonelik gerçekleştiren ve bunun reklamını yapanlar hakkında inceleme görevini yürütmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
IP TV Reklam Kurulu Ticaret Bakanlığı

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