FİNANS

Reklama, en çok online giyim mağazaları para harcıyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

MEDYA takip ve raporlama ajansı PRNet,  e-ticaretin trendlerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi.

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip ve raporlama ajansı PRNet, e-ticaretin trendlerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in SEMrush “Yıllık E-ticaret 2018 Trendleri Raporu”ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, e-ticaret sitelerinin yarısı reklamlara yıllık bin dolar veya daha az yatırım yaparken, online giyim mağazalarının reklam için 50 bin doları gözden çıkardığı saptandı.

Bununla beraber e-ticaretin en az reklam harcaması yapanı müzik, kitap ve çiçek sektörleri oldu. Buna karşın, giyim sektörü reklam harcamasına verdiği ücretle birinci sıraya yerleşti. Online giyim mağazalarının reklam için 50 bin doları gözden çıkardığı saptandı.

KAMPANYALARDA EN ÇOK YÜZDE 50 İNDİRİM KULLANILDI

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında, e-ticaretin 2018 yılında 13 bin 517 yazılı basın haberiyle konuşulduğu saptanırken, bu rakamın geçtiğimiz yıl 12 bin 770 olduğu gözlendi. Rapor; otomotiv, giyim, seyahat ve elektronik gibi 13 farklı kategori baz alınarak hazırlanırken, 8 bin e-ticaret sitesinin analiz edildiği görüldü. Farklı detaylardan bahsedilen raporda e-ticaret sitelerinin reklamlarda en çok yer verdiği ifadelere de değinildi. Böylelikle reklamlarda en çok “alışveriş” ve “bedava kargo” sözlerinin kullanıldığı görüldü. Türkiye’nin indirim kampanyalarında en çok kullandığı kelime ise “yüzde 50 indirim” oldu. Bununla birlikte e-ticaret sitelerinin yüzde 70’inin reklam için geleneksel medya yerine mobil dostu HTML display (görüntülü) reklamları tercih etmesi dikkat çekti. Özellikle sağlık, çocuk ve müzik kategorilerinde mobil dostu reklamlar tercih edilirken, giyim mücevher ve gıda sektörlerinde ise daha geleneksel reklamlara yönelindiği kaydedildi.

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