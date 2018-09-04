FİNANS

Rekolte azlığı bal ihracatını olumsuz etkiledi

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli: - "Bal rekoltesinin düşük gerçekleşecek olması nedeniyle gereken miktarı temin etme şansımız yok. O nedenle ihracat rakamını yeniden revize ettik"

GİRESUN (AA) - Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, düşük bal rekoltesi nedeniyle İtalya ile üzerinde anlaştıkları ihracat rakamını revize ettiklerini belirtti.

Elevli, AA muhabirine, Avrupa genelinde 32 bin satış noktası ağına sahip İtalyan merkezli bir firma ile 8 bin ton bal satışı için geçen aylarda anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Temmuz sonu itibarıyla Giresunlu arı yetiştiricilerinden ürün tedarikine, bu ayda da ihracata başlamayı hedeflediklerini ifade eden Elevli, bal rekoltesinin düşük seviyelerde gerçekleşecek olmasının tüm planlarını bozduğunu kaydetti.

İtalyan firma yetkilileriyle yeniden bir toplantı yaparak ihraç miktarını yeniden revize ettiklerini aktaran Elevli, şöyle konuştu:

"Sadece Giresunlu üreticilerimizden alım yapacaktık. Ancak bal rekoltesinin düşük gerçekleşecek olması nedeniyle gereken miktarı temin etme şansımız yok. O nedenle ihracat rakamını yeniden revize ettik. En fazla 2 bin ton ihracat gerçekleştirebiliriz. İtalyan firma ile önümüzdeki günlerde toplantı yaparak ihracat sürecini yeniden görüşecek ve bir takvim oluşturacağız."

Bal alım fiyatını 25 lira olarak belirlediklerini ifade eden Elevli, "Bu yıl bal maliyet rakamı 18 lira. Bu nedenle firmaya 25 lira artı nakliye üzerinden bir rakam sunduk. Görüşmelerimiz devam ediyor ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı." dedi.

Elevli, gelecek yıllarda İtalya'ya bal ihracatı miktarını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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bal Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli ihracat İtalya

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