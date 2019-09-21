Rekor denemesi için 3 kilometrelik pasta yapacaklar

İZMİR (AA) - İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenecek olan uluslararası pastacılık festivalinde, 3 kilometre uzunluğunda pastayla dünya rekoru denemesi yapılacak.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunun organize ettiği PASTART İzmir-Uluslararası Pastacılık Tatlıcılık Şekercilik ve Unlu Mamülleri Festivali, 27-29 Ekim tarihleri arasında 13 ülkeden usta ve davetlinin katılımıyla İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek.

İzmir Pastacılar ve Şekerciler Odası Başkanı İhsan Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde kentin lezzetlerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını, ilk yılından itibaren uluslararası boyut kazandıracakları organizasyonun, kentin gelenekleri arasına girmesini hedeflediklerini bildirdi.

Festivalde bir de rekor denemesi yapacaklarını aktaran Esen, Alanya'da 2 bin 710 metre ile kırılan dünyanın en uzun pastası rekorunu geçmek istediklerini ifade etti.

Festivale gelecek bin 500 ustanın katılımıyla 200 bin yumurta, 2 ton un ve şeker, 5 ton krema ve diğer malzemeleri kullanıp 3 bin metre uzunluğunda 20 santimetre genişliğinde dünyanın en uzun pastasını yapmayı deneyeceklerini aktaran Esen, yaklaşık 20 ton ağırlığında olacağı öngörülen pastaya ay ve yıldız figürünün işleneceğini söyledi.