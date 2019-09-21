FİNANS

Rekor denemesi için 3 kilometrelik pasta yapacaklar

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

İzmir'de bu yıl ilki düzenlenecek festival kapsamında bin 500 pasta ustası, 200 bin yumurta, 2 ton un ve şeker, 5 ton krema kullanarak, 3 bin metre uzunluğunda pasta yapıp rekor kırmayı deneyecek

İZMİR (AA) - İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenecek olan uluslararası pastacılık festivalinde, 3 kilometre uzunluğunda pastayla dünya rekoru denemesi yapılacak.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunun organize ettiği PASTART İzmir-Uluslararası Pastacılık Tatlıcılık Şekercilik ve Unlu Mamülleri Festivali, 27-29 Ekim tarihleri arasında 13 ülkeden usta ve davetlinin katılımıyla İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek.

İzmir Pastacılar ve Şekerciler Odası Başkanı İhsan Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde kentin lezzetlerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını, ilk yılından itibaren uluslararası boyut kazandıracakları organizasyonun, kentin gelenekleri arasına girmesini hedeflediklerini bildirdi.

Festivalde bir de rekor denemesi yapacaklarını aktaran Esen, Alanya'da 2 bin 710 metre ile kırılan dünyanın en uzun pastası rekorunu geçmek istediklerini ifade etti.

Festivale gelecek bin 500 ustanın katılımıyla 200 bin yumurta, 2 ton un ve şeker, 5 ton krema ve diğer malzemeleri kullanıp 3 bin metre uzunluğunda 20 santimetre genişliğinde dünyanın en uzun pastasını yapmayı deneyeceklerini aktaran Esen, yaklaşık 20 ton ağırlığında olacağı öngörülen pastaya ay ve yıldız figürünün işleneceğini söyledi.

- Her tat için bir sokak kurulacak

İzmir'in tatlarını tanıtmak için "Boyoz Sokağı", "Gevrek ve Kumru Sokağı", "Lokma Sokağı" gibi alanlar ayrılacağını belirten Esen, festivale Şili, Pakistan, Bangladeş, Cezayir, Tunus gibi 13 ülkeden katılan ustaların dünyanın en iyi ustası olmak için 25 kategoride yarışacağını da kaydetti.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice de yaptığı açıklamada, festivale 1 milyona yakın ziyaretçinin katılmasını beklediklerini dile getirerek, "Amacımız Türk mutfağının en güçlü olduğu alanlardan biri olan unlu mamullerdeki lezzet zenginliğini bir kutlama ile kanıtlamak ve ihraç ürünleri yelpazesine taşımak. Ekonomik değeri 65 milyar dolara ulaşan sektörümüzün artık ihracata yönelen bir vizyona sahip olması gerekiyor" dedi.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacakTransit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak
Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumuAtık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival izmir pasta

En Çok Okunan Haberler

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

İzmir'den Çandarlı'ya ulaşım 40 dakikaya iniyor

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor

Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

THY'nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı 

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı

Konutta Çin ve Rusya fırsatı

Konutta Çin ve Rusya fırsatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.