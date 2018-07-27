FİNANS

Renault Group ilk yarıda rekor faaliyet karı elde etti

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

Grup, ilk yarıda 1 milyar 914 milyon avro ile rekor faaliyet karı elde ederken, bu rakam grubun cirosunun yüzde 6,4'üne denk geldi - Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Carlos Ghosn: - "Bu sonuçlar, bölgesel yayılım stratejimiz, yeni ürünlerimizin başarısı ve tüm çalışanlarımızın özverisinden kaynaklanıyor. Sonuçlar bu yılki hedeflerimize ulaşma konusunda bize güven veriyor"

İSTANBUL (AA) - Renault Group'un ilk yarı faaliyet karı 1 milyar 914 milyon lira ile rekor kırdı.

Renault Group açıklamasına göre, yılın ilk yarısında grubun satış rakamları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artarak 2,07 milyon adede ulaştı.

Bu dönemde, grubun cirosu yüzde 1,4 artışla 29 milyar 957 milyon avroya yükseldi. Geçen yılın ilk yarısında 1 milyar 820 milyon avro düzeyinde gerçekleşen faaliyet karı ise bu yılın aynı döneminde 1 milyar 914 milyon avro oldu. Bu rakam grubun cirosunun yüzde 6,4'üne denk geldi.

Grubun faaliyet geliri, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 azalarak 1 milyar 734 milyon avroya geriledi. Söz konusu düşüşte, yeniden yapılanma için ayrılan karşılıklar etkili oldu.

Böylece grubun ilk yarıdaki net gelirleri, 2 milyar 40 milyon avro düzeyinde gerçekleşti. Grubun 2017'nin ilk yarısındaki net gelirleri 2 milyar 437 milyon avro olmuştu. Net gelirlerdeki düşüş, Nissan'ın geçen yıla ilişkin dağıttığı 483 milyon avroluk karın ilk çeyrek rakamlarına yansımasından kaynaklandı.

İlk yarıda otomobil operasyonlarından yaratılan pozitif nakit akışı ise 418 milyon avro olarak gerçekleşti.

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- 2018 öngörü ve beklentileri

Renault Group açıklamasına göre, 2018'de küresel pazarın yüzde 3, Avrupa pazarının yüzde 1,5 ve Fransa pazarının ise yüzde 2 büyümesi bekleniyor. Söz konusu beklentiler daha önce sırasıyla yüzde 2,5, yüzde 1,5 ve yüzde 1 düzeyinde bulunuyordu.

Uluslararası alanda, pazarın Brezilya'da yüzde 10 ve Rusya'da yüzde 10'un üzerinde, Çin'in yüzde 5 ve Hindistan'ın yüzde 8 büyümesi öngörülüyor.

Bu bağlamda Renault Grubu, 2018'de cirosunu artırmayı, faaliyet karlılığını yüzde 6'nın üzerinde tutmayı ve otomobil faaliyetlerinden pozitif nakit akışı yaratmayı hedefliyor.

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- "Sonuçlar hedeflerimize ulaşma konusunda güven veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, grubun, dalgalı bir ekonomik ortamda ilk yarıda rekor karlılığa ulaştığını ifade etti.

Sonuçların, bölgesel yayılım stratejileri, yeni ürünlerinin başarısı ve tüm çalışanların özverisinden kaynaklandığını aktaran Ghosn, "Sonuçlar bu yılki hedeflerimize ulaşma konusunda bize güven veriyor." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
bilanço Carlos Ghosn faaliyet karı Renault

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