Renault Grubu, ulaşılabilir yeni elektrikli araçlarını tanıtıyor

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, Paris Otomobil Fuarı çerçevesinde, ulaşılabilir yeni elektrikli araçlarını tanıtarak, geleceğin mobilite vizyonunu paylaşıyor.

Renault Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Paris Otomobil Fuarı'nda yüzde 100 elektrikli modeli Renault K-ZE'yi tanıtıyor. Çin, modelin pazara sunulacağı ilk ülke olacak. Elektrikli otomobil teknolojileri ve AEX konsepti de fuar kapsamında tanıtılan ürünler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, Çin'in en büyük ve en hızlı gelişen elektrikli araçlar pazarı olduğunu belirterek, uluslararası genişleme kapsamında K-ZE'nin ilk kez Çin'de pazara sunulacağını bildirdi.

Carlos Ghosn,"2008'de Renault Grubu, elektrikli otomobillerde öncüydü, bugün ise lider. Yepyeni modelimiz Renault K-ZE ulaşılabilir, şehirli ve SUV'den esinlenmiş bir otomobil. K-ZE, Renault Grubu'nun en güçlü yönlerini bünyesinde barındırıyor; elektrikli otomobildeki liderliğimiz, ulaşılabilir fiyatlı otomobildeki uzmanlığımız ve sağlam ortaklıklar yapma kapasitemiz." ifadelerini kullandı.