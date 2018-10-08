FİNANS

Renault Grubu, ulaşılabilir yeni elektrikli araçlarını tanıtıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Renault Grubu, Paris Otomobil Fuarı çerçevesinde, ulaşılabilir yeni elektrikli araçlarını tanıtarak, geleceğin mobilite vizyonunu paylaşıyor

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, Paris Otomobil Fuarı çerçevesinde, ulaşılabilir yeni elektrikli araçlarını tanıtarak, geleceğin mobilite vizyonunu paylaşıyor.

Renault Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Paris Otomobil Fuarı'nda yüzde 100 elektrikli modeli Renault K-ZE'yi tanıtıyor. Çin, modelin pazara sunulacağı ilk ülke olacak. Elektrikli otomobil teknolojileri ve AEX konsepti de fuar kapsamında tanıtılan ürünler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, Çin'in en büyük ve en hızlı gelişen elektrikli araçlar pazarı olduğunu belirterek, uluslararası genişleme kapsamında K-ZE'nin ilk kez Çin'de pazara sunulacağını bildirdi.

Carlos Ghosn,"2008'de Renault Grubu, elektrikli otomobillerde öncüydü, bugün ise lider. Yepyeni modelimiz Renault K-ZE ulaşılabilir, şehirli ve SUV'den esinlenmiş bir otomobil. K-ZE, Renault Grubu'nun en güçlü yönlerini bünyesinde barındırıyor; elektrikli otomobildeki liderliğimiz, ulaşılabilir fiyatlı otomobildeki uzmanlığımız ve sağlam ortaklıklar yapma kapasitemiz." ifadelerini kullandı.

Renault fuarda, ürün gamının elektrik teknolojisine geçişi konusunda tamamlayıcı bir adımı da açıkladı. Grup, 2020 yılında en çok tercih edilen modeller olan Clio'nun hibrid versiyonları, Megane ve Captur'un şarj edilebilir hibrid versiyonları ile müşterilerinin elektrikli otomobil teknolojisini keşfetmesine fırsat sunacak.

Verilen bilgiye göre AEX konsepti de Paris Otomobil Faurı'nda tanıtılırken, "Kapsayıcı Artırılmış Editoryal Deneyim", "Paris Motor Show"da, Renault standında görücüye çıkacak.

Ziyaretçiler, gerçek boyutlu bir kapsülün içinde 4 farklı senaryo ve 222 derecelik bir projeksiyon ile araba içinde geçirdikleri gündelik zamanın geliştirilmiş sürüş deneyimleri ve seçkin, uyum sağlayan, kişiselleştirilmiş içerik sayesinde nasıl değişebileceğini deneyimleyecekler.

Renault standında yan yana yer alan markanın otonom, elektrikli ve internet bağlantılı yeni premium konsept modeli ve AEX kapsülü ile ziyaretçiler, geleceğin otonom sürüş deneyimini kolayca hayal edebilecekler.

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Carlos Ghosn Paris Otomobil Fuarı Renault Grubu

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