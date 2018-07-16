Renault Grubu yılın ilk yarısında 2,1 milyon araç sattı

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, yılın ilk yarısında yüzde 9,8 artışla, 2,1 milyon araç satarak yeni bir rekor kırdı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2018'den itibaren grup markaları arasına eklenen Jinbei ve Huasong ile Renault Grubu, yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 9,8 artırdı.

2017'de yüzde 4,2 büyüyen pazarda Renault Grubu satışlarını yüzde 5,3 artırmıştı.

Renault, Avrupa'da yine en çok satan ikinci marka oldu. Satışlar Amerika'da yüzde 18,1, Avrasya bölgesinde ise yüzde 15,1 arttı.

Grup, 1 milyon 378 bin 583 adet Renault, 378 bin 095 adet Dacia olmak üzere 2 milyon 67 bin 695 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Renault Samsung Motors satışları yüzde 26,9 azalırken LADA satışları yüzde 24 artış gösterdi.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Renault Grubu aynı zamanda toplamda 85 bin satış rakamına ulaşan Jinbei ve Huasong markalarının satış rakamlarını da bünyesine dahil etti.

Yüzde 2,8 büyüme gösteren Avrupa pazarında, yılın ilk yarısındaki 1 milyon 70 bin 718 adet araç satışı ile Renault Grubu'nun satışları yüzde 4,4 artış göstermiş oldu. Renault Grubu, Avrupa pazarındaki payını 0,2 puan artırarak yüzde 11 pazar payına ulaştı.