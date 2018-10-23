Renault Grubu'nun üçüncü çeyrek cirosu 11,5 milyar avro

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu bu yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 484 milyon avro ciroya ulaştı.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu’nun (1 Ocak 2018’den itibaren Jinbei ve Huasong dahil) küresel satışları (binek + hafif ticari), üçüncü çeyrekte yüzde 2,4 küçülen pazarda yüzde 2,9 artış gösterdi. Grubun pazar payı geçen yıla göre 0,2 puan artış ile yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Grup satışları, Avrupa'da özellikle B (Clio, Captur, Sandero) ve C segmenti (Megane ve Yeni Duster) modellerin başarısı sayesinde, yüzde 0,8 büyüme kaydeden pazarda yüzde 8,6 artış gösterdi. Elektrikli araçlarda ise ZOE satışları yüzde 7 artış gösterirken, Kangoo Z.E. satışlarını ikiye katladı.

Avrupa dışında ise, yüzde 3 düşüş kaydeden pazarda, Jinbei ve Huasong markaları dahil yüzde 2 düşüş yaşandı. (Jinbei ve Huasong hariç -yüzde 10,4). Amerika pazarında, Arjantin pazarındaki yüzde 24,9’luk düşüşe rağmen Grup, satışlarda yüzde 0,2 artış kaydetti. Asya-Pasifik bölgesinde, Jinbei ve Huasong markaları dahil olmak üzere satışlar yüzde 72 artış gösterdi. (2017 yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14,8 daha düşük)