Renault Master kısa şasi panelvan

İSTANBUL (AA) - Renault, minibüs, kamyonet ve panelvan versiyonları bulunan Master modeli için müşterilerine Master kısa şasi panelvan seçeneğini sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault, hafif ticari araç ürün yelpazesini zenginleştirmeye devam ediyor. Minibüs, kamyonet ve panelvan versiyonları bulunan Master modeli için müşterilerine yeni bir seçenek daha sunuyor.

Master kısa şasi panelvan, 8 ve 9 metreküplük alternatifleri ile, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçebilme gibi önemli bir özelliğe sahip. Yeni 2.3 dCi 130 bg Euro 6 dizel motoru ile maksimum 320 Nm tork üreten Master Panelvan, 7,7 ve 7,8 litre değerler ile düşük yakıt tüketimi sunuyor. Master Panelvan, sağlamlığı ve işlevselliği yansıtan tasarımının yanı sıra ferah ve konforlu bir kabine sahip.

Master Panelvan, ABS, Acil Fren Destek Sistemi (AFU), Elektronik Denge Sistemi (ESP), Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Römork Savrulma Önleyici, Extended Grip (Yol Tutuş Desteği), Sürücü Hava Yastığı, darbe emici yan koruma barları, ön ve arka disk frenler gibi önemli güvenlik donanımlarını standart olarak müşterilerinin beğenisine sunuyor.